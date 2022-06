Wittenberg/MZ - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln seit Dienstag gegen einen 77-jährigen Mann aus Wittenberg, der im Streit seine Ehefrau vom Balkon gestoßen und dabei lebensgefährlich verletzt haben soll.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, sei der Streit zwischen den Eheleuten am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Schenkendorfstraße in Wittenberg ausgebrochen. Der Mann soll die 73-Jährige vom Balkon des ersten Obergeschosses gestoßen haben. Die Frau wurde von einem Anwohner gefunden und schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sie schwebt nach Polizeiangaben vom Donnerstag in Lebensgefahr.

Ehefrau vom Balkon gestoßen: Polizei nimmt Wittenberger fest

Der Ehemann wurde als mutmaßliche Täter vorläufig festgenommen. Nach Aktenvorlage bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Mittwoch wurde gegen den Beschuldigten Haftantrag gestellt.

Nach Vorführung beim zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Wittenberg verkündete dieser einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 77-Jährigen und ordnete die Untersuchungshaft an. Es erfolgte die Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.