In Wittenberg ist am Sonntagabend ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Er soll für mehrere Einbrüche in eine Kita in der Elstervorstadt verantwortlich sein.

Polizisten waren in Kita versteckt: Dreister Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Einbrüche in Wittenberg

In Wittenberg ist ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt worden.

Wittenberg/DUR. - Ein 34 Jahre alter Mann ist am späten Sonntagabend in eine Kita in der Wittenberger Elstervorstadt eingebrochen und wurde dabei auf frischer Tat ertappt. Das teilte die Polizei mit.

Demnach wollte der Mann einen Schrank mit Lebensmitteln öffnen, als er von Polizeibeamten gestellt wurde. Aufgrund mehrerer vorangegangener Einbrüche in die Kita hatten sich Polizeibeamte in der Einrichtung versteckt.

Wittenberg: Dreister Kita-Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Der 34-Jährige wurde den Angaben zufolge vorläufig festgenommen. Am Montag habe die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau gegen ihn Haftantrag gestellt. Ein Richter am Amtsgericht Wittenberg habe Untersuchungshaft angeordnet. Daraufhin sei der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Der Festgenommene soll für mehrere Einbrüche in die Kindertagesstätte verantwortlich sein und unter anderem Lebensmittel gestohlen haben.