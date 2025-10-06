In der Nacht zu Freitag kam es in Wettin-Löbejün zu einem filmreifen Einbruch. Diebe versuchten über das Dach in eine Bankfiliale zu gelangen und Geldautomaten aufzubrechen.

Wettin-Löbejün. - In der Nacht zu Freitag führten unbekannte Täter einen filmreifen Einbruch in eine Bank Wettin-Löbejün (Saalekreis) durch. Wie Polizeisprecher Alexander Junghans mitteilte, hatten es die Täter wohl auf den Technikraum der Bank abgesehen.

Demnach verschafften sich die Einbrecher über das Dach des Gebäudes gewaltsam Zutritt zu dem anvisierten Raum. In diesem befanden sich zwei Geldautomaten, welche die Diebe allerdings nicht knacken konnten. Der Sicherheitsdienst bemerkte die Einbruchsspuren und verständigte die Polizei. Die Täter konnten jedoch nicht gefasst werden.

"Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro", so Junghans. "Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls." Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nun nach Zeugen, die am späten Donnerstagabend den Einbruch oder verdächtige Personen/Fahrzeuge im Bereich Am Stadtgut bemerkt haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03452241291 entgegen.