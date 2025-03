Ein 25-Jähriger ist am Freitagvormittag in eine Wohnung in Halle eingebrochen sein. Nur kurze Zeit später wurde er von der Polizei festgenommen.

25-Jähriger steigt am hellichten Tag in Wohnung ein und wird sofort festgenommen

Ein 25-Jähriger wird verdächtigt, am Freitag in eine Wohnung in Halle eingebrochen zu sein.

Halle (Saale). - Ein 25-Jähriger soll am Freitagvormittag in eine Wohnung in Halle eingebrochen sein, wie die Polizei meldet. Laut der Mitteilung drang der Beschuldigte gewaltsam über den Balkon in das Mehrfamilienhaus in der Kattowitzer Straße ein.

Die Polizei habe den 25-jährigen Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Nähe stellen können, heißt es weiter. Er sei vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier verbracht worden.

Die Kriminaltechnik habe am Tatort Spuren gesichert. Was gestohlen wurde und welcher Schaden bei dem Einbruch entstand, sei noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.