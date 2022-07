Dreiste Diebe beklauen Kita: 200-Euro-Musikanlage gestohlen

Wolfen/MZ - Traurige Gesichter in der Kita „Pusteblume“ in Wolfen: Auf eine Musikanlage im Wert von etwa 200 Euro haben es Diebe in Wolfen abgesehen gehabt. Wie die Polizei berichtet, suchten sie zwischen Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, die Kindertagesstätte im Triftweg auf und drangen über ein Fenster in das Gebäude ein.

Im Inneren schauten sie sich offenbar in mehreren Räumen um und öffneten laut Polizei diverse Schränke. Mit der Musikanlage samt Boxen suchten sie dann das Weite.