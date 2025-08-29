Am Freitagmorgen ist es der Polizei gelungen, einen Einbruch in Halle zu verhindern. Die beiden Täter wurde auf frischer Tat ertappt.

Einbrecher in Halle gestoppt: Eigentümer schlägt Alarm, dann greift die Polizei ein

In Halle erwischten Polizisten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Einbrecher.

Halle (Saale). – Am Freitagmorgen gegen 2.40 Uhr ist ein Einbruch in einem Geschäft in Halle unterbunden worden, so die Polizei.

Der Eigentümer des Geschäfts in der Nähe der Kröllwitzer Straße habe gegen 2.40 Uhr die Einbrecher bemerkt und die Polizei verständigt.

Die Beamten fanden nach eigenen Angaben einen 17- und einen 47-Jährigen vor. Der Ältere habe versucht zu flüchten und sich dabei verletzt.

Beide Personen seien von der Polizei gestellt worden. Der 17-Jährige wurde von der Polizei an den Jugendnotdienst übergeben.