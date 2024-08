In Quedlinburg ist es zu einem Einbruch gekommen, bei dem die beiden Täter gestört worden sind.

Männer brechen in Senioreneinrichtung ein: So sehen die Täter aus

Einbruch in Quedlinburg

In Quedlinburg hat sich ein Einbruch ereignet.

Quedlinburg. - Am Mittwochmorgen haben sich unbekannte Täter zwischen 2.50 und 3.05 Uhr Zutritt zu einer Senioreneinrichtung in der Straße Lange Gasse in Quedlinburg verschafft.

Laut Polizei drangen die beiden Täter gewaltsam in das Objekt ein und versuchten, mehrere Gegenstände zu entwenden. Hierbei seien die Täter gestört worden, sodass sie das Diebesgut am Tatort zurückließen. Am Objekt sei ein Sachschaden von 1.000 Euro entstanden.

Die mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

Männer

circa 1,80 Meter groß

schlank

beide vermummt

Täter 1 trug helle Oberbekleidung

Täter 2 trug dunkle Kleidung

Die Polizei sicherte Spuren und leitete Ermittlungen wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall ein, heißt es.

Hinweise nimmt die Polizei im Harz unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.