Zu einem Großeinsatz ist die Feuerwehr in der Johann-Reis-Straße in Weißenfels ausgerückt. Dort stand eine Sperrmüllsortieranlage in Flammen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften in Weißenfels unterwegs.

Weißenfels. - Eine Sperrmüllsortieranlage brannte am Montagabend in Weißenfels, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach brach der Brand kurz vor 19 Uhr in der Johann-Reis-Straße in Weißenfels aus. Es sei aber niemand bei dem Feuer verletzt worden, heißt es. Eine hohe Schadenssumme sei zu erwarten, könne aber am Dienstagmorgen noch nicht näher beziffert werden, da die Polizei erst am Dienstag zur Begehung des Brandorts anrücke.

Im Einsatz waren 36 Einsatzkräfte mit 10 Feuerwehrautos. Drei Wehren hätten den Brand bekämpft.