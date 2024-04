Zu einem Unfall ist es auf der Bundesstraße 6 in Halle gekommen.

Unfall auf der B6 in Halle: Auto kommt in Raffineriestraße von Fahrbahn ab

Halle (Saale)/DUR. - Auf der B6 ist es in der Raffineristraße in Halle am Mittwochmorgen zu einem Unfall gekommen, der sich über die gesamte Fahrbahn erstreckt, wie die Polizei meldet.

Demnach ist ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und stoppte erst neben einem Regenrückhaltebecken zum Stehen. Der Fahrer flüchtete offenbar vom Unfallort und hinterließ ein stark beschädigtes Auto.

Das Auto wurde von der Feuerwehr aufgebrochen, um auszuschließen, dass es weitere Beteiligte im Unfallauto befanden.

Transparenzhinweis: Zunächst hieß es, dass es Verletzte bei dem Unfall gegeben habe. Dies war nicht der Fall.