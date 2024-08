ist es am Mittwochabend und Donnerstagmorgen in Halle gekommen. Symbolbild: dpa

Halle (Saale). - Zu mehreren handfesten Auseinandersetzungen ist es am Mittwochabend und frühen Donnerstagmorgen in Halle gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach begannen drei bislang unbekannten Männer im geschätzten Alter zwischen 18 und 25 Jahren um 18.45 Uhr in der Daniel-Pöppelmann-Straße in Halle-Neustadt einen Angriff auf einen Mann. Der 21-Jährige sei verletzt worden, heißt es. Auch ein Elektroschocker soll im Einsatz gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

In der Nacht zum Donnerstag kam es zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung Halle zwischen drei Männern. Diesmal verletzten sich gegen 1.20 Uhr die 17, 30 und 35 Jahre alten Männer in der Thalamtstraße in der Innenstadt von Halle. Zwei der Beteiligten mussten ambulant im Krankenhaus versorgt werden, ein weiterer lehnte eine medizinische Behandlung ab. Gegen die drei Männer sei ein Platzverweis ausgesprochen worden, so die Polizei. Die Beamten ermitteln zu den Hintergründen der Auseinandersetzung in dem Fall.