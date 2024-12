Halle (Saale). - Ein Mann ist am späten Montagabend aus Angst vor Angreifern in Halle von der Elisabethbrücke gesprungen, wie die Polizei meldet.

Demnach war der 24 Jahre alte Mann um 21.30 Uhr in der Mansfelder Straße in Richtung Halle-Neustadt unterwegs, als ihm am Ende der Elisabethbrücke zwei Angreifer entgegenkamen. Sie sollen den Mann mit einem Messer bedroht haben, um an sein Handy zu kommen, heißt es. Daraufhin sei der 24-Jährige über das Geländer der Brücke gesprungen und auf dem Schotter darunter gelandet sein.

Nach dem Unfall sei der Mann verletzt ins Krankenhaus gekommen, so die Beamten weiter. Die Angreifer flüchteten.