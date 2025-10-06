In Halle wurden in der Nacht zum Samstag zwei 18-jährige Frauen von einem Exhibitionisten belästigt. Diese stellten den Mann mutig zur Rede und schlugen ihn so in die Flucht.

Mutige Aktion! Zwei 18-jährige Frauen schlagen Exhibitionisten in Halle in die Flucht

In der Nacht zum Samstag belästigte ein Exhibitionist in Halle zwei 18-jährige Frauen.

Halle (Saale). - In der Nacht zum Samstag kam es in Halle zu einer widerlichen Tat. Ein Exhibitionist belästigte zwei 18-jährige Frauen.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 5.10 Uhr in der Paracelsusstraße. Dort bemerkten die beiden 18-Jährigen den Mann auf dem Gehweg an der Westseite des Nordfriedhofs.

"Unmittelbar vor dem Passieren der jungen Frauen manipulierte der bislang noch unbekannte Täter an seinem entblößten Geschlechtsteil", hieß es in der Pressemitteilung der Polizei weiter.

Mutige 18-jährige Frauen stellen Exhibitionisten zur Rede

Mit viel Mut stellten die jungen Frauen den Mann zur Rede, welcher daraufhin flüchtete. Wie die Polizei weiter mitteilte, konnte eine der Frauen dem Täter auf dessen Flucht die Mütze vom Kopf ziehen. Trotzdem konnte der Unbekannte mit einem nahe dem Tatort abgestellten Fahrrad in Richtung "Im Winkel" fliehen.

Nun ermittelt die Polizei wegen exhibitionistischer Handlungen und sucht nach Zeugen. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 25 bis 30 Jahre alt

normale Statur

leichter Bartansatz

mitteleuropäisches Erscheinungsbild

schwarze Trainingsjacke mit unbekanntem Emblem auf der Brust, sowie schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe und dunkle Mütze

Hinweise nimmt das Polizeirevier Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 entgegen.