Halle (Saale)/MZ - In Halle ist ein seit einer Woche vermisster Jugendlicher wieder da. wie die Polizei am Montag mitteilte, meldete sich der Junge am Wochenende bei einer Bezugsperson und wurde daraufhin am späten Sonntagabend in eine Betreuungseinrichtung gebracht.

Die Fahndung nach dem Jungen konnte daraufhin beendet werden.