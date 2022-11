Halberstadt/Hoym (vs) - Gleich mehrere Tankbetrüger sind derzeit offenbar in Sachsen-Anhalt unterwegs. Nun fahndet die Polizei nach den Männern, die beide mit Autos mit gestohlenen Kennzeichen bei den Tankstellen vorfuhren, um anschließend ohne den getankten Kraftstoff zu bezahlen türmten.

Demnach fahndet die Polizei des Salzlandkreises nach einem Tankbetrüger, der bereits am Abend des 1. April 2022 an der Shell-Tankstelle in Hoym mehrere Kanister mit Dieseltreibstoff betankt habe soll. Unterwegs soll er mit einem VW Golf gewesen sein, an dem sich als gestohlen gemeldete Kennzeichen befanden.

Dieser Mann soll in Hoym im Salzland mutmaßlich Tankbetrug begangen haben. Foto: Polizei/Überwachungskamera

Nun fragt die Polizei: Wer hat den abgebildeten Mann gesehen? Alle sachdienlichen Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter Rufnummer 03471-3790 entgegen.

Zugleich betankte ein bislang Unbekannter offenbar im Harz über Monate hinweg die von ihm genutzten Autos an verschiedenen Tankstellen im Landkreis Harz, ohne die Rechnungen zu bezahlen. In allen Fällen waren an den Fahrzeugen die entwendeten Kennzeichen BÖ-Z 660 angebracht.

Dieser Mann hat im Harz über Monate hinweg offenbar mehrfach getankt, ohne zu bezahlen. Foto: Polizei/Überwachungskamera

Der auf dem Bild der Überwachungskamera abgebildete Mann steht demnach im dringenden Verdacht, Tankbetrug begangen zu haben. Hinweise erbittet die Polizei Harz unter der Rufnummer 03941-674293.