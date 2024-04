Diebstahl aus Müller-Drogerie in Merseburg: Polizei sucht diese Männer (Fotos im Artikel)

Aus einer Filiale der Drogerie Müller in Merseburg wurden Parfüms gestohlen. Die Polizei fahndet nun.

Merseburg/DUR. - Zu einem Diebstahl ist es bereits am Freitagnachmittag, 29. Dezember, in einer Müller-Filiale in der Merseburger Gotthardstraße gekommen. Dies meldet die Polizei.

Demnach haben zwei Männer in der Drogerie acht Parfüms im Wert von knapp 480 Euro gestohlen. Anschließend verschwanden die Täter ohne zu bezahlen.

Nun fahndet die Polizei mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach den Männern. So sehen sie aus:

Dieser Mann wird wegen Diebstahls in Merseburg gesucht. Foto: Polizei

Dieser Mann steht im Verdacht, Parfüms aus einer Müller-Filiale gestohlen zu haben. Foto: Polizei

Zeugen, die Hinweise zu den Männern oder ihrem Verbleib geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03461/4460 zu melden.