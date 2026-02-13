Die Polizei in Halle sucht nach einem Ladendieb, der in einem Geschäft in der Großen Ulrichstraße Waren im Wert von 400 Euro gestohlen hat. Wer kann Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter geben?

Waren im Wert von 400 Euro gestohlen! Wer kennt diesen Mann? (Foto im Text)

In Halle sucht die Polizei nach einem Ladendieb.

Halle (Saale). – Bereits am 27. Mai 2025 ist es in einem Geschäft in der Großen Ulrichstraße in Halle zu einem Diebstahl gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wird ein Mann verdächtigt, Waren im Wert von 400 Euro gestohlen zu haben.

Nach dem mutmaßlichen Täter wird nun mithilfe von Kameraaufzeichnungen gesucht.

Der Gesucht wird beschuldigt, am 27. Mai 2025 in Halle Waren im Wert von 400 Euro gestohlen zu haben. Foto: Polizeirevier Halle

Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des unbekannten mutmaßlichen Täters machen können. Diese werden gebeten, sich unter 0345/224 2000 bei der Polizei in Halle zu melden.