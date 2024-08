Acht Frauen sollen in einer Drogerie in Halle kurz hintereinander zwei Diebstähle begangen haben. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach ihnen.

Diebstahl in Drogeriemarkt: Wer kennt diese Frauen? (Fotos im Text)

Fahndung in Halle

Die Polizei sucht nach acht Frauen, die Diebstähle in einem Drogeriemarkt in Halle begangen haben sollen.

Halle (Saale). - Bereits im Oktober 2023 sollen acht bislang unbekannte Frauen zwei Diebstähle in einer Drogerie in der Leipziger Straße in Halle begangen haben. Das teilte die Polizei mit.

Zum ersten Diebstahl soll es am 19. Oktober 2023 gekommen sein. Laut Polizei wurden Waren im Wert von rund 100 Euro gestohlen.

Zwei Tage später, am 21. Oktober, sollen die Frauen erneut Produkte aus dem Supermarkt gestohlen haben. Der Wert der gestohlenen Waren beträgt den Angaben zufolge 580 Euro.

Nun sucht die Polizei mit Fotos nach den tatverdächtigen Personen.

Diese Frau steht im Verdacht, an einem Diebstahl in Halle beteiligt gewesen zu sein. Foto: Polizei

Die tatverdächtigen Frauen waren in Begleitung von Kindern. Foto: Polizei

Die Polizei sucht diese Frau. Foto: Polizei

Die Tatverdächtigen hatten mehrere Kinderwägen dabei. Foto: Polizei

Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.