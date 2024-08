Ein Unbekannter hat einen Mann an der Straßenbahnhaltestelle Theodor-Neubauer-Straße in Halle mit der Faust geschlagen. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen.

Körperverletzung an Haltestelle: Wer kennt diesen Mann? (Fotos im Text)

Fahndung in Halle

Nach einer Körperverletzung in Halle sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen.

Halle (Saale). - Bereits am 11. März 2023 hat ein Unbekannter einen Mann an der Straßenbahnhaltestelle Theodor-Neubauer-Straße in Halle mit der Faust geschlagen. Das teilte die Polizei mit.

Der Mann erlitt den Angaben zufolge "erhebliche Schmerzen". Nun sucht die Polizei mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter.

Dieser Mann wird verdächtigt, einen anderen Mann mit der Faust geschlagen zu haben. Foto: Polizei

Wer Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des tatverdächtigen Mannes machen können, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.