Die Polizei in Dessau ist auf der Suche nach drei mutmaßlichen Tätern, die in Köthen aus einem Einkaufsmarkt Waren im Wert von rund 3.200 Euro geklaut haben sollen.

Köthen/DUR. - Bereits seit Januar 2023 ermittelt die Polizei wegen eines möglichen Bandendiebstahls in einem Einkaufsmarkt in Köthen.

Drei bislang unbekannte Täter sollen in unterschiedlicher Zusammensetzung sowohl am 18. als auch am 19. Januar 2023 Waren aus dem Einkaufsmarkt in der Langenfelder Straße gestohlen haben.

Die Polizei sucht Hinweisgeber nach einem möglichen Bandendiebstahl in Köthen. Foto: Polizei Anhalt-Bitterfeld

Spielekonsolen und hochwertige Spirituosen in Köthen entwendet

Dabei seien unter anderem Spielekonsolen und hochwertige Spirituosen entwendet worden. Es entstand ein Schaden von rund 3.200 Euro, so die Polizei.

Die gesuchten Täter sollen in Köthen Waren im Wert von rund 3.200 Euro entwendet haben. Foto: Polizei Anhalt-Bitterfeld

Bisherige Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung der drei unbekannten männlichen Personen, weshalb am Dienstag Fotos von den Überwachungskameras aus dem Supermarkt freigegeben wurden.

So sieht der dritte mögliche Täter in Köthen aus. Foto: Polizei Anhalt-Bitterfeld

Hinweise zu den abgebildeten Personen nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen unter der Telefonnummer 03496/4260 entgegen.