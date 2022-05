Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Frau aus Möckern. Die 60-Jährige wurde am Montagabend zuletzt in ihrer Wohnung gesehen, bevor sie verschwand.

In Möckern sucht die Polizei nach einer vermissten Person.

Möckern/DUR – In Möckern (Jerichower Land) sucht die Polizei seit Montagabend nach einer verschwundenen Person. Die gesuchte 60-Jährige wurde zuletzt gegen 22.10 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Albert-Werlitz-Straße gesehen, seitdem fehlt von der Frau jede Spur. Aufgrund einer Erkrankung kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden.

Die Gesuchte ist etwa 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Sie hat kurze, dunkle Haare und ist vermutlich mit einer grünen Softshell-Jacke, grauen Jeans und weißen Nike-Turnschuhen bekleidet. Die Polizei geht davon aus, dass sie zu Fuß unterwegs ist.

Hinweise zum Verbleib der 60-Jährigen nimmt das Polizeirevier Jerichower Land rund um die Uhr unter der Telefonnummer 03921/9200 entgegen.