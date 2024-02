In Zörbig ist es laut Polizei zu einem schweren Raub in einem Supermarkt gekommen. Die Beamten haben eine Täterbeschreibung rausgegeben.

In Zörbig ereignete sich ein Raub, so die Polizei.

Zörbig/DUR. - In Zörbig ist am Donnerstagabend ein Supermarkt in der Radegaster Straße überfallen worden. Das hat die Polizeiinspektion in Dessau am Freitag mitgeteilt - verbunden mit einem Zeugenaufruf.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll kurz vor Ladenschluss gegen 20 Uhr ein Mann das Geschäft betreten und sofort eine Mitarbeiterin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht haben. Im Beisein zweier weiterer Mitarbeiterinnen forderte der Täter Bargeld aus einer Kasse. Ein Betrag im mittleren vierstelligen Bereich wurde ihm laut Polizei übergeben.

Täter in Zörbig bedroht Supermarktangestellte

Im Anschluss verließ der Täter den Markt wieder und flüchtete in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

deutschsprachig, ohne Akzent

circa 165 Zentimeter groß

korpulente Statur

vermummt mit einem Tuch oder Maske

schwarz gekleidet mit Kapuzenpullover

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und/oder zu dem Täter geben können, sich an die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter der Telefonnummer 0340/6000291 zu wenden.