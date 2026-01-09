Am Donnerstagabend ist der 16-jährige Fynn B. aus der elterlichen Wohnung in der Weißenfelser Neustadt verschwunden. Wer hat den Jugendlichen gesehen?

Jugendlicher bei frostigen Temperaturen verschwunden: Wer hat Fynn B. gesehen? (Foto im Text)

Der 16-jährige Fynn B. verschwand am Donnerstagabend aus der elterlichen Wohnung. Gerade wegen der extremen Witterung setzt die Polizei bei der Suche auf die Hilfe aus der Bevölkerung.

Weißenfels. - In Weißenfels wird seit Donnerstagabend ein Jugendlicher vermisst. Wie die Polizei mitteilte, verließ der 16-Jährige Fynn B. gegen 20.15 Uhr die Wohnung seiner Eltern in der Weißenfelser Neustadt. Seitdem fehlt von dem Jungen jede Spur.

Da die Polizei aufgrund der extremen Witterung eine hilflose oder gar medizinische Notlage nicht ausschließen kann, setzt sie auf die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Der Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

circa 1,80 Meter groß

schlanke Gestalt

schulterlanges, braunes Haar

bekleidet mit einem schwarzen, knielangen Parka, einer weinroten Jogginghose oder blauen Jeans, sandfarbenen Winterstiefeln und einer schwarzen Wintermütze

trägt einen schwarzen Rucksack bei sich

Sollten Sie Hinweise zum Aufenthalt des vermissten Fynn geben können, wenden Sie sich bitte umgehend an das zuständige Polizeirevier Burgenlandkreis unter der Telefonnummer 03443/28 22 93.