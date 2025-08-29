Grausame Attacke Nach brutalem Angriff in Dresden: Polizei sucht nach diesem Messer-Komplizen (Foto im Text)
Nach der brutalen Messerattacke auf einen 20-jährigen Amerikaner in einer Dresdner Straßenbahn sucht die Polizei nach einem weiteren Täter. Der Mann soll den jungen US-Bürger mit einem Messer verletzt haben.
Dresden. – Die Polizei fahndet nach der brutalen Messerattacke auf einen Amerikaner in einer Dresdner Straßenbahn nach einem Mittäter. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Dresden hervor.
Mehr zum Thema: Messerattacke – US-Botschaft fordert höchstmögliches Strafmaß
Dem Beschuldigten Ismail Alhaj Hussein wird vorgeworfen, an dem Angriff auf den 20-jährigen Amerikaner beteiligt gewesen zu sein und ihn mit einem Messer verletzt zu haben.
So wird der Gesuchte beschrieben:
- ca. 1,80 Meter groß
- hagere, schlanke Gestalt
- kurze, dunkle, glatte Haare
- braune Augen
- scheinbares Alter 25 bis 30
Personen, die Hinweise zum Aufenthalt von Ismail Alhaj Hussein geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/48322-33 zu melden.