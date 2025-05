Nach einem Parfüm-Dienstahl in der Neustädter Passage in halle rätselt die Polizei, wer der Gesuchte ist. Bislang ist auch unbekannt, wo er sich aufhält. Wer kann helfen?

Nach Parfüm-Diebstahl in Neustädter Passage: Wer kennt diesen Mann? (Fotos im Text)

Fahndung in Halle

Nach einem Parfümdiebstahl in Halle wird ein Mann gesucht, der von Überwachungskameras erfasst wurde.

Halle (Saale).- Die Polizei sucht mit Fahndungsbildern nach einem Mann, der bereits am Montagnachmittag, 14. Oktober 2024, Parfüms aus einer Parfümerie in der Neustädter Passage in Halle gestohlen haben soll.

So sieht der Gesuchte aus:

Wer ist dieser Mann? Foto: Überwachungskamera/Polizei

Wer weiß, wo sich der Gesuchte aufhält? Foto: Überwachungskamera/Polizei

Wer weiß, um wen es sich bei dem Gesuchten handelt oder wo er sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei in Halle unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.