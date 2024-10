Halle (Saale). - Die Polizei haben in Halle nach einem Dieb gesucht. Nun konnte er den Angaben nach geschnappt werden.

Laut den Angaben brach der bislang unbekannte Mann zwischen dem 27. und 28. Januar in eine Werkstatt in der Merseburger Straße ein, beschädigte dort eine Autoscheibe und stahl einen Hammer. Anschließend habe der Dieb aus einem Restaurant in der Merseburger Straße einen Laptop, zwei I-Phones und eine Apple-Smartwatch im Wert von über 6.000 Euro gestohlen, so die Polizei.

Eine Überwachungskamera hatte den gesuchten Mann aufgenommen.

Nachdem öffentlich nach dem Mann gesucht wurde, habe die Polizei den eine Person ermittelt können. Ein Termin zur Vernehmung des Beschuldigten stehe allerdings noch aus.