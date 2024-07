Fahndung in Halle 20-Jähriger geschlagen und erpresst: Wer kennt diese beiden Männer? (Fotos im Text)

In Halle haben zwei Unbekannte einen 20 Jahre alten Mann angegriffen und erpresst. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach den Tätern. Wer hat sie gesehen?

Fahndung in Halle

In Halle ist ein 20 Jahre alter Mann angegriffen und erpresst worden.

Halle (Saale)/DUR. - Bereits am 13. Januar 2024 zwischen 5.10 und 5.20 Uhr haben zwei bislang unbekannte Täter in der Straßenbahnlinie 5 im Ortsteil Beesen in Halle einen 20 Jahre alten Mann geschlagen und erpresst. Das teilte die Polizei mit.

Demnach forderten die Unbekannten Bargeld von ihrem Opfer, was der junge Mann ihnen auch gegeben habe. An der Straßenbahnhaltestelle "Anhalter Platz" seien die Angreifer ausgestiegen und in unbekannte Richtung geflüchtet.

Nun sucht die Polizei mit Bildern der Videoüberwachung aus der Straßenbahn nach den mutmaßlichen Tätern.

So werden die gesuchten Männer beschrieben:

Angreifer 1:

helle Hautfarbe

etwa 18 bis 21 Jahre alt

etwa 180 bis 185 Zentimter groß

sprach akzentfreies Deutsch

trug eine gesteppte Winterjacke und eine gelbe Kapuze

Dieser Mann steht im Verdacht, einen 20 Jahre alten Mann aus Halle angegriffen und erpresst zu haben. Foto: Polizei

Angreifer 2:

dunkle Hautfarbe

lockiges, dunkles Haar

etwa 18 bis 21 Jahre alt

etwa 175 bis 180 Zentimeter groß

schlank

sprach Deutsch mit Akzent

trug eine dunkle Steppjacke und eine Jeanshose

Diesem Mann wird vorgeworfen, einen 20-Jährigen angegriffen und erpresst zu haben. Foto: Polizei

Wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der mutmaßlichen Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0345/2241291 zu melden.