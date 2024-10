Fahndung in Halle Vier Diebe stehlen Feuerzeuge aus Tankstelle am Südstadtring: Polizei schnappt Tatverdächtige

Die Polizei hat in Halle nach vier Männern gesucht, die einen ganzen Ständer mit Feuerzeugen aus einer Tankstelle am Südstadtring in Halle geklaut haben sollen.