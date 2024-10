Halle (Saale). - Die Polizei sucht in Halle nach einem Dieb. Nun bitten die Beamten die Bevölkerung um Hilfe bei der Fahndung.

Laut den Angaben brach der bislang unbekannte Mann zwischen dem 27. und 28. Januar in eine Werkstatt in der Merseburger Straße ein, beschädigte dort eine Autoscheibe und stahl einen Hammer. Anschließend habe der Dieb aus einem Restaurant in der Merseburger Straße einen Laptop, zwei I-Phones und eine Apple-Smartwatch im Wert von über 6000 Euro gestohlen, so die Polizei.

Eine Überwachungskamera hat den gesuchten Mann aufgenommen. So sieht er aus:

Dieser Mann soll wertvolle Elektronik und einen Hammer gestohlen haben. Wer kennt ihn? Foto: Polizei

Wer den Mann kennt oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0345/2242000 bei der Polizei in Halle zu melden.