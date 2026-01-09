Jetzt einschalten
Suche beendet Gute Nachricht aus Weißenfels: Vermisster Jugendlicher wieder da
Am Donnerstagabend war ein 16-Jähriger aus der elterlichen Wohnung in der Weißenfelser Neustadt verschwunden.
Aktualisiert: 10.01.2026, 09:42
Weißenfels. - In Weißenfels wurde am Donnerstagabend ein Jugendlicher vermisst. Wie die Polizei mitteilte, verließ der 16-Jährige die Wohnung seiner Eltern in der Weißenfelser Neustadt. Seitdem fehlt von dem Jungen jede Spur. Am Samstag kam dann Entwarnung: Der Teenager ist seit Freitagabend wieder da.