Am Donnerstagabend war ein 16-Jähriger aus der elterlichen Wohnung in der Weißenfelser Neustadt verschwunden.

Weißenfels. - In Weißenfels wurde am Donnerstagabend ein Jugendlicher vermisst. Wie die Polizei mitteilte, verließ der 16-Jährige die Wohnung seiner Eltern in der Weißenfelser Neustadt. Seitdem fehlt von dem Jungen jede Spur. Am Samstag kam dann Entwarnung: Der Teenager ist seit Freitagabend wieder da.