Halle (Saale). - Seit dem 28. Januar 2026 suchte die Polizei nach einem vermissten Jugendlichen aus Halle. Nun gaben die Beamten Entwarnung.

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung suchte die Polizei in Halle nach einem Jugendlichen, der seit dem 28. Januar 2026 als vermisst galt. Am Montagabend gaben die Beamten schließlich Entwarnung: Der Junge konnte am späten Nachmittag durch Polizeikräfte in der Innenstadt von Halle aufgegriffen werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stand sein Verschwinden nicht im Zusammenhang mit einer Straftat. Er soll an seine Erziehungsberechtigten übergeben werden. Die Fahndung ist eingestellt.