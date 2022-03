Fahrer bei Quadunfall lebensbedrohlich verletzt

Ein Quadfahrer ist im Unstrut-Hainich-Kreis gegen einen Torpfosten geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 41-Jährige kam am Donnerstagabend aus noch ungeklärter Ursache am Ortseingang von der Straße ab.

Schlotheim/dpa - Ein Quadfahrer ist in Schlotheim (Unstrut-Hainich-Kreis) gegen einen Torpfosten geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 41-Jährige kam am Donnerstagabend aus noch ungeklärter Ursache am Ortseingang von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte.

Er fuhr über den Gehweg und prallte im Anschluss so heftig gegen den massiven Torpfosten, dass er seinen Sturzhelm verlor. Ersthelfer versorgten den Mann am Unfallort bis er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden konnte.