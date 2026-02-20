In den vergangenen Tagen kam es in Halle zu zahlreichen Betrugsversuchen. Falsche Polizisten hatten mit Schockanrufen versucht, Schmuck zu erbeuten. Die Polizei konnte eine Abholerin festnehmen.

In Halle kam es in den vergangenen Tagen zu zahlreichen Betrugsversuchen von falschen Polizisten.

Halle (Saale). – In Halle treiben aktuell falsche Polizisten ihr Unwesen. Wie die Polizei mitteilte, kam es in den vergangenen Tagen zu zahlreichen Betrugsversuchen. Demnach kam es von Montag, dem 17. Februar, bis Mittwoch, dem 19. Februar, zu insgesamt 38 Betrugsversuchen.

Laut der Polizei hatten die falschen Polizisten am Dienstag auch Erfolg mit ihrem Betrug. Nach einem Telefongespräch sei es gelungen, an Schmuck einer Geschädigten im Wert von 2.000 Euro zu kommen.

Schockanruf in Halle: Polizei nimmt Frau fest

In einem weiteren Fall habe die Polizei die Übergabe von Schmuck im Wert von 8.000 Euro verhindern können. Die betroffene Abholerin konnte noch vor Ort gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Nun hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.