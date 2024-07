Eine unbekannte Frau soll in der Heideringpassage in Halle ein Portemonnaie gestohen haben. Nun sucht die Polzei mit einem Foto nach der mutmaßlichen Täterin.

Diebstahl in der Heideringpassage - Wer hat diese Frau gesehen? (Foto im Text)

Fahndung in Halle

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einer unbekannten Frau, die einen Diebstahl in der Heideringpassage in Halle begangen haben soll.

Halle (Saale)/DUR. - Bereits am 1. August 2023 soll eine unbekannte Frau einem Mann vor einem Imbiss in der Heideringpassage in Halle die Geldbörse gestohlen haben. Das teilte die Polizei mit.

Nun suchen die Beamten mit einem Foto nach der mutmaßlichen Täterin:

Diese Frau steht im Verdacht, einem Mann in der Heideringpassage die Geldbörse gestohlen zu haben. Foto: Polizei

Wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der mutmaßlichen Täterin geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.