An Weihnachten könnte es zu Verkehrsbehinderungen und Staus auf der Autobahn A9 und A14 in Sachsen-Anhalt kommen. Vor allem die Städte Magdeburg und Halle sollen laut Prognosen des ADAC von den Behinderungen betroffen sein. Symbolbild:

Magdeburg/Halle (vs) - An Weihnachten nach Hause fahren, um die Zeit mit seiner Familie zu feiern? Was für viele Menschen in Sachsen-Anhalt selbstverständlich ist, könnte vor, an und nach den Feiertagen zu erheblichen Verögerungen auf den Straßen und insbesondere den Autobahnen führen. Denn nicht der Schnee, der möglicherweise an Weihnachten fällt, soll für die Verkehrsbehinderungen sorgen, die der ADAC prognostiziert.

Vor allem Baustellen auf der A 9 und A 14 sollen für Behinderungen im Weihnachtsverkehr sorgen, wie es von Seiten des Automobilclubs heißt. "Insbesondere der 23. Dezember wird für Staus und Behinderungen sorgen, vor allem dort, wo gebaut wird", so ein Sprecher des Vereins. Am Heiligabend ab mittags und an den Feiertagen sei dann zunächst aber eine ruhigere Verkehrslage zu erwarten.

Verkehr: Einschränkung in Magdeburg und Halle

Allerdings könne am 26. Dezember ab dem Nachmittag die Heimreise derjenigen, die am folgenden Tag wieder arbeiten müssten, für ein leicht erhöhtes Verkehrsaufkommen sorgen. "Voller wird es dann auch nochmal am Nachmittag des Neujahrstages und zum Ende der Ferien vom 6. bis 8. Januar 2023", heißt es in der Mitteilung des ADAC.

Hinzu komme, dass es in Sachsen-Anhalt auf der A9 und A14 immer noch Engpässe gebe, die den Weihnachtsverehr bremsen könnten. Voll soll es demnach besonders im Bereich der folgenden Baustellen sowie in den Großräumen Magdeburg und Halle/Leipzig werden:

A9: Nürnberg – Halle/Leipzig

Zwischen den Anschlussstellen Droyßig und Weißenfels ist in beiden Richtungen mit Verzögerungen zu rechnen

A14: Leipzig - Magdeburg

Zwischen den Anschlussstellen Halle an der Saale/Peißen und Halle-Tornau brauchen Autofahrer wahrscheinlich viel Geduld.