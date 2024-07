Zwei Einbrecher sind beim Versuch, in Geschäfte des Halle Centers Peißen einzudringen, gleich mehrfach gescheitert.

Einbrecher im Halle Center Peißen unterwegs: Zwei Männer scheitern an allen Türen

Einbrecher im Halle Center Peißen: Zwei Männer sind an allen Türen gescheitert.

Halle (Saale)/DUR/us. - In gleich mehrere Geschäfte versuchten zwei Männer in Halle am späten Montagabend einzubrechen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach bemerkte der Wachschutz des Halle Centers Peißen, dass die Männer sich gegen 23 Uhr mit Einbruchswerkzeug an der Öffnung von Ladengeschäften des Einkaufszentrums versuchten. Gleich an mehreren Türen hätten sie ihr Glück versucht, seien aber immer wieder gescheitert. Bei Eintreffen der Polizei hätten die 36 und 40 Jahre alten Männer dingfest gemacht werden können, heißt es.

Die Männer befinden sich nun in Polizeigewahrsam. Die Beamten schätzen den durch die Einbrecher entstandenen Schaden auf etwa 2000 Euro. Der Betrieb im Einkaufszentrum könne aber vermutlich ungestört weiterlaufen, heißt es.