Nachdem ein Mann in einer Regionalbahn für Ärger gesorgt hat, bedrohte und beleidigte er in Halle Polizisten.

Halle (Saale). - Für viel Ärger hat am Sonntagabend ein aufmüpfiger Mann am Hauptbahnhof Halle gesorgt. Nach Angaben der Polizei bat eine Zugbegleiterin gegen 21 Uhr in einer Regionalbahn von Leipzig nach Halle die Beamten um Unterstützung. Ein Reisender habe kein gültiges Ticket besessen, seine Personalien nicht nachweisen können und zudem die Bahnbedienstete beleidigt und bedroht, so die Polizei.

Bevor der 39-Jährige am Hauptbahnhof Halle von den Ermittlern in Empfang genommen wurde, habe er ein Cliptütchen mit Betäubungsmitteln, augenscheinlich Amphetamine, entsorgen wollen. Eine Beamtin entdeckte die Drogen jedoch.

Der Mann habe seinen Ausweis nicht aushändigen wollen und jegliche Auskunft zu seiner Person verweigert, so die Polizei weiter. Auf dem Weg zur Dienststelle der Bundespolizei widersetzte sich der Mann laut den Angaben den Beamten. Er habe versucht, sich loszureißen, die Polizisten beleidigt und versucht, sie zu schlagen.

Daraufhin wurde er von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt. Den 39-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Erschleichens von Leistungen, Beleidigung, Bedrohung, versuchter Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.