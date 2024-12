In Bad Suderode ist ein Auto in Brand geraten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der potenziellen Brandstiftung.

Auto brennt in Bad Suderode: 10.000 Euro Schaden durch die Flammen

Bad Suderode. - In der Nacht zu Donnerstag hat gegen 0.20 Uhr ein Auto in der Straße "Paracelsus-Harz-Klinik" in Bad Suderode gebrannt.

Laut Polizei zerstörte das Feuer das Fahrzeug vollständig und es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Personen seien nicht verletzt worden, so die Polizei. Die Beamten sperrten den Brandort ab und leiteten Ermittlungen zur Brandursache ein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.