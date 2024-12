In Sandersleben sind zwei Personen bei einem Brand verletzt worden. Eine Waschmaschine stand in Flammen.

Sandersleben. - Am Sonntagabend hat eine brennende Waschmaschine in einem Einfamilienhaus in der Bernburger Straße in Sandersleben einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Die zwei 41 sowie 56 Jahre alten Bewohner versuchten den Angaben nach zuvor, die Flammen selbst zu löschen. Beide wurden laut Polizei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in eine Klinik gebracht.

Die Schadenshöhe sei noch unbekannt. Es werde von einem technischen Defekt ausgegangen.