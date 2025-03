Feuerwehreinsatz in Wettin-Löbejün Schwerstverletzt - Mann stürzt aus großer Höhe aus brennendem Haus im Saalekreis

Ein Einfamilienhaus stand am Morgen in Wettin-Löbejün (Saalekreis) in Flammen. Einsatzkräfte finden einen schwerstverletzten Mann - er muss aus größerer Höhe gefallen sein.