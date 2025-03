Am Mittwochmorgen ist in einer Werkstatt in Gräfenhainichen ein Feuer ausgebrochen. Schuld daran war ein Ofen.

In Gräfenhainichen ist in einer Werkstatt ein Feuer ausgebrochen.

Gräfenhainichen. - Am Mittwochmorgen ist in einer Werkstatt in Gräfenhainichen ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei meldet. Laut einer Mitteilung kam es im Bereich eines Kamins in einer Werkstattanlage in der Rathenaustraße zu dem Brand.

Die Feuerwehr habe den betroffenen Ofen aus dem Gebäude ins Freie gezogen und dort gelöscht, heißt es weiter. Der Inhaber der Werkstatt sei leicht verletzt worden.

Um die Brandursache zu klären, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.