Nach einer Auto-Brandstiftung in Halberstadt will die Polizei in der Bahnhofstraße ihre Präsenz erhöhen.

Auto in der Bahnhofsstraße in Flammen: Polizei sucht Brandstifter - 18.000 Euro Schaden

Halberstadt/DUR. - Feuer in Halberstadt: In der Nacht zum Montag, 8. Januar, war gegen 1.30 Uhr ein Auto in Brand geraten, das auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Halberstadt geparkt war.

18.000 Euro Schaden nach Fahrzeugbrand in Halberstadt

Zeugen nahmen das brennende Fahrzeug wahr und verständigten die Feuerwehr. Die Flammen zerstörten das Auto vollständig. Es entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro. Personen verletzten sich nicht, so die Beamten.

Die Ermittlungen nach dem mutmaßlichen Brandstifter dauern an. Die Polizei will am Brandort sowie in der Nähe ihre Präsenz erhöhen.

Sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293.