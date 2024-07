Ein Mehrfamilienhaus brannte in der Kreuzerstraße in Halle. 25 Menschen mussten aus dem Haus evakuiert werden.

Feuerwerk löst Brand in Halle aus: 25 Menschen evakuiert - Zwei Frauen verletzt

Feuer bei Lebenshilfe in Kreuzerstraße

Brand eines Mehrfamilienhauses in der Kreuzerstraße in Halle - Silberhöhe: Feuerwehr evakuierte 25 Menschen.

Halle (Saale)/DUR/us. - Zum Brand eines Mehrfamilienhauses ist es am frühen Mittwochmorgen in der Kreuzerstraße in Halle-Silberhöhe gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach brannten gegen 0.20 Uhr zunächst Balkonmöbel. Anschließend habe das Feuer auf ein angrenzendes Büro der Lebenshilfe übergegriffen. Im Rahmen der Löscharbeiten durch die Feuerwehr mussten 25 Menschen aus dem Gebäude, das Wohnungen für Menschen mit Behinderungen beherbergt, evakuiert werden. Zwei davon kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Dort wurden die zwei Frauen im Alter von 58 und 81 Jahren ambulant versorgt.

Eine Wohnung des Gebäudes ist unbewohnbar. Grund für das Feuer könnte geworfene Pyrotechnik sein, so die Beamten.