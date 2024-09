Aus bislang ungeklärter Ursache hat eine Lagerhalle in Salzatal gebrannt. Es kam zu einem Schaden in Höhe einer halben Million Euro.

Feuer in Salzatal

In Salzatal hat eine Lagerhalle gebrannt.

Salzatal. - Bei dem Brand einer Lagerhalle in Salzatal ist am Donnerstag gegen 10 Uhr ein Schaden in Höhe von rund 500.000 Euro entstanden.

Laut Polizei waren in der Halle einer Agrargenossenschaft Heu- und Strohballen, Futtermittel sowie ein landwirtschaftliches Fahrzeug gelagert, die während des Feuers vollständig zerstört wurden.

Die Umstände zur Ursache des Brandes seien nun Teil der Polizeiermittlungen.