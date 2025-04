Heiße Asche hat in der Nacht zu Dienstag einen Brand einer Mülltonne in Gröbzig verursacht. Dabei entstand hoher Sachschaden.

10.000 Euro Schaden! Wieso der Brand einer Mülltonne einen so hohen Schaden verursacht

Gröbzig. - Am Schloßplatz in Gröbzig hat in der Nacht zu Dienstag eine Mülltonne gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte eine Anwohnerin die Flammen und alarmierte die Feuerwehr.

Obwohl die schnell reagierte, wurde durch den Brand nicht nur die Mülltonne beschädigt, sondern auch die Fassade eines nahen Wohnhauses sowie die Wand eines angrenzenden Feuerwehrgerätehauses in Mitleidenschaft gezogen.

Asche löst Brand von Mülltonne aus

Wie die Polizei mitteilt, war nicht gänzlich erkaltete Asche offenbar die Ursache für einen Brand. Die Asche wurde mehrere Stunden zuvor in der Tonne entsorgt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, Asche etwa drei bis fünf Tage in einem massiven Metallbehälter abkühlen zu lassen. Selbst kleinste Glutstücke könnten sonst zu einem gefährlichen Brand führen.