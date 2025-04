Die Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Brand in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Weißenfels gerufen worden.

Weißenfels. - Ein Zeuge hat am Dienstag, 8. April, gegen 4 Uhr ein Feuer in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Saalstraße in Weißenfels gemeldet.