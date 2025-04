Brand bei Kleingartenverein Einigkeit in Zeitz: Gartenlaube kurz vor Mitternacht in Flammen

Halle (Saale). - Ein Brand ist in der Nacht zum Dienstag in einer Gartenanlage des Kleingartenvereins Einigkeit in Zeitz ausgebrochen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach stand kurz vor Mitternacht eine leerstehende Gartenlaube in der Rudolf-Puschendorf-Straße in Flammen. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, habe das Gebäude bereits in Vollbrand gestanden und sei in der Folge auch vollständig ausgebrannt. Nur massiver Einsatz von Löschschaum habe für eine Eindämmung und ein Übergreifen der Flammen sorgen können, heißt es.

Bei dem Brand sei ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden, so die Beamten weiter. Verletzte habe es nicht gegeben. Zur Brandursache werde nun ermittelt.