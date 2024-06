In Röblingen am See im Mansfelder Land ist eine Garage mit zwei Autos abgebrannt. Auch eine Hausfassade wurde beschädigt.

Garagenbrand beschädigt Hausfassade in Röblingen am See - Zwei Autos abgebrannt

Die Feuerwehr war wegen eines Brandes einer Garage in Röblingen am See im Einsatz.

Röblingen am See/DUR. - Zu einem Garagenbrand ist es am frühen Dienstagabend in Röblingen am See im Mansfelder Land gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach stand zunächst gegen 18.30 Uhr eine frei stehende Garage in Flammen. Anschließend habe das Feuer auch auf zwei in der Garage geparkte Autos übergegriffen. Alles sei komplett abgebrannt, heißt es. Auch eine nahe stehende Hausfassade sei in Mitleidenschaft gezogen worden.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.