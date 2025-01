Bei einem Kellerbrand im Blumenauweg in Halle ist es am frühen Dienstagmorgen auch zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Kellerbrand im Blumenauweg in Heide-Nord: Wasserrohrbruch in Halle durch große Hitze

Die Feuerwehr war im Blumenauweg in Heide-Nord in Halle im Einsatz.

Halle (Saale). - Zu einem Brand ist es am frühen Dienstagmorgen in Heide-Nord in Halle gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach brannte gegen 2.20 Uhr ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus im Blumenauweg. Ein Bewohner des Hauses habe in der 1. Etage zunächst Brandgeruch bemerkt und daraufhin Polizei und Feuerwehr benachrichtigt, heißt es. 32 Feuerwehrleute rückten an und löschten den Brand. Verletzt wurde niemand.

Neben dem Feuer sei es durch die große Hitze auch zu einem Wasserrohrbruch gekommen, so die Beamten weiter.

Es bestehe der Verdacht der Brandstiftung.