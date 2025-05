In einem Gewerbegebiet bei Oppin ist am Dienstag die Feuerwehr wegen einer speziellen Mikrowelle ausgerückt. Beim Einsatz des Gerätes entstand ein hoher Sachschaden.

Mikrowelle löst Feuerwehreinsatz in Oppin aus: Fast 50 Menschen in Sicherheit gebracht

Oppin. - In einem Gewerbegebiet bei Oppin im Saalekreis hatte am frühen Dienstagnachmittag die Nutzung einer Labormikrowelle in einem Unternehmen eine Evakuierung und einen hohen Schaden zur Folge. Es handele sich dabei um einen Untersuchungsbetrieb für chemische Proben, wie die Polizei mitteilte.

Bei der Erwärmung einer Flüssigkeit sei es demnach zu einer Rauchentwicklung an der Mikrowelle gekommen. Dabei sei auch stark ätzende Fluorwasserstoffsäure freigesetzt worden. Diese habe durch einen Gefahrgutzug der freiwilligen Feuerwehr beseitigt werden müssen.

Feuerwehreinsatz im Saalekreis: Gebäude muss geräumt werden

Das Gebäude ist den Angaben der Polizei zufolge zwischenzeitlich geräumt worden. Insgesamt hätten die Einsatzkräfte 47 Menschen in Sicherheit gebracht. Verletzte habe es nicht gegeben. Laut Polizei entstand ein geschätzter Sachschaden in einer mittleren fünfstelligen Summe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei ein technischer Defekt als Ursache anzunehmen.