Bernburg. - Am Mittwochnachmittag ist es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Ringgasse in Bernburg gekommen, teilt die Polizei mit.

Alle Bewohner hatten beim Eintreffen der Polizei bereits das Gebäude verlassen. Gebrannt hatte es in einer Küche in einer der Wohnungen. Der betroffene Mieter hatte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht, so die Polizei weiter.

Mieter löscht Feuer in Küche selbst

Die Feuerwehr kontrollierte den Brandort und übergab diesen anschließend für weitere Ermittlungen an die Polizei. Diese sperrte den Küchenbereich ab. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Alle übrigen Wohnungen waren nach dem Lüften wieder bewohnbar. Was das Feuer genau ausgelöst hat, ist unklar und Bestandteil der Ermittlungen.